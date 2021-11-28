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رئيسة المفوضية الأوروبية: نحتاج أسبوعين أو 3 لمعرفة تفاصيل أوميكرون وجرعة اللقاح الثالثة ضرورية

Lebanon 24
28-11-2021 | 11:08
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