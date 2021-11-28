البطريرك الراعي: يتمّ افراغ البلاد من الابطال الذين يقوم عليهم البلد من اجل اجندات تقتضي تركيع الشعب للقبول بأيّ شيء والسيطرة عليه ولكن في تاريخنا لم يقبل شعبنا يوما ان تتم السيطرة عليه بقوة الجوع (LBCI)

Lebanon 24