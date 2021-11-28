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البطريرك الراعي: انا ضدّ استقالة الحكومة وميقاتي لم يخذلني وقدّرت قبوله بترؤّس حكومة في هذه الظروف ولكن للأسف المعطلون أوقفوا عجلة الحكومة بطرق غير قانونية

Lebanon 24
28-11-2021 | 14:41
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