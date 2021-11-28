البطريرك الراعي: انا ضدّ استقالة الحكومة وميقاتي لم يخذلني وقدّرت قبوله بترؤّس حكومة في هذه الظروف ولكن للأسف المعطلون أوقفوا عجلة الحكومة بطرق غير قانونية

Lebanon 24