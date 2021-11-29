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الرئيس عون: الدبلوماسية القطرية حاضرة في المحافل الاقليمية والدولية والعالم بحاجة اليوم الى تغليب لغة العقل والحوار على لغة التقاتل والتباعد

Lebanon 24
29-11-2021 | 02:43
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