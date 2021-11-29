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عون: انا مع فصل السلطات ولا اتدخل في عمل القضاء ولا اعرف ملابسات انفجار المرفأ ولم اطلع على الصور التي وفرتها روسيا بل طلبت تسليمها الى القضاء

Lebanon 24
29-11-2021 | 02:45
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