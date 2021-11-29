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رئاسة الجمهورية: المحادثات الموسعة بين الرئيس عون وأمير قطر في مشاركة الوفدين اللبناني والقطري تناولت العلاقات الثنائية وسبل تطويرها والدعم القطري للبنان في مجالات عدة

Lebanon 24
29-11-2021 | 03:06
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