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أخبار عاجلة
سماع اطلاق نار في محيط الطريق الجديدة مصدره مخيم صبرا وشاتيلا (الجديد)
Lebanon 24
29-11-2021
|
03:40
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