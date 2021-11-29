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الرئيس عون والأمير تميم اتفقا على عقد اجتماعات للوزراء المعنيين لبحث المواضيع وفق الاتفاقات المعقودة بين البلدين

Lebanon 24
29-11-2021 | 05:08
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