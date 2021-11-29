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رئيسة وزراء اسكتلندا: سنفرض قيودا على السفر للحد من انتقال العدوى بعد اكتشاف 6 إصابات بـ"أوميكرون"

Lebanon 24
29-11-2021 | 05:49
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