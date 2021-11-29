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الجامعة العربية تعرب عن تضامنها مع الصومال في مواجهة الأزمة الإنسانية نتيجة موجة الجفاف

Lebanon 24
29-11-2021 | 06:11
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