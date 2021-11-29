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"الشرق" عن إعلام تركي: إغلاق مضيق البوسفور أمام حركة السفن وسقوط ضحيتين جراء إعصار في تركيا

Lebanon 24
29-11-2021 | 08:37
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