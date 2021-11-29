أخبار عاجلة

وزير الخارجية الإيرانية: مايهمنا في أي اتفاق هو تقديم ضمانات حتى لا تكرر واشنطن انسحابها

Lebanon 24
29-11-2021 | 08:45
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الخارجية الإيرانية تطلب ضمانات من واشنطن بأنها لن تتخلى عن الاتفاق النووي في حال العمل به مجددا
lebanon 24
29/11/2021 20:03:51 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيرانية: أثبتنا جديتنا وحسن نيتنا ولدينا الإرادة اللازمة للتوصل إلى اتفاق جيد في فيينا
lebanon 24
29/11/2021 20:03:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: نطالب بضمانات بشأن رفع العقوبات وعلى واشنطن أن تقدمها بمحادثات فيينا
lebanon 24
29/11/2021 20:03:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: لا مفاوضات مباشرة مع واشنطن قبل رفعها العقوبات وعودتها للالتزام بالاتفاق النووي (الجزيرة)
lebanon 24
29/11/2021 20:03:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:56 | 2021-11-29
12:37 | 2021-11-29
12:23 | 2021-11-29
12:19 | 2021-11-29
12:04 | 2021-11-29
12:04 | 2021-11-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website