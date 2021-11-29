أخبار عاجلة

السفير الروسي لدى الولايات المتحدة: 27 دبلوماسيا روسيا إضافيا طُردوا وسيغادرون في 30 كانون الثاني

Lebanon 24
29-11-2021 | 09:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وزارة الدفاع الروسية: تنفيذ تدريبات قرب حدود روسيا الجنوبية تصرف عدواني من قبل الولايات المتحدة
lebanon 24
29/11/2021 20:06:02 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير الروسي لدى الولايات المتحدة: موسكو وواشنطن ناقشتا حزمة من القضايا الدولية بينها الاتفاق النووي
lebanon 24
29/11/2021 20:06:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية: سنرد على طرد دبلوماسيينا من الولايات المتحدة
lebanon 24
29/11/2021 20:06:02 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا: الولايات المتحدة تحاول "خصخصة الديمقراطية" بالتحضير لقمة الديمقراطية دون مشاركة روسيا والصين
lebanon 24
29/11/2021 20:06:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:56 | 2021-11-29
12:37 | 2021-11-29
12:23 | 2021-11-29
12:19 | 2021-11-29
12:04 | 2021-11-29
12:04 | 2021-11-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website