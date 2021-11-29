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وكالة ارنا: إتصال هاتفي بين ابراهيم رئيسي وايمانويل ماكرون تناول فيه الطرفان العلاقات الثنائية والمحادثات النووية

Lebanon 24
29-11-2021 | 13:13
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