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الخارجية الأميركية: المبعوث الأمريكي لأفغانستان توجه للدوحة السبت لعقد اجتماعات مع قادة طالبان (الجزيرة)

Lebanon 24
29-11-2021 | 14:38
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