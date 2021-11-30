أخبار عاجلة

وزارة البيئة تحذر من الحرائق اليوم خصوصاً في أقضية المتن بعبدا وعاليه وبنت جبيل

Lebanon 24
30-11-2021 | 02:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وزارة داخلية بريطانيا: حماس أصبحت اليوم منظمة ارهابية محظورة في المملكة المتحدة بكاملها بعد موافقة البرلمان (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
30/11/2021 12:13:16 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء في وزارة البيئة بحث في ايجاد حلول للنفايات في سوق صبرا
lebanon 24
30/11/2021 12:13:16 Lebanon 24 Lebanon 24
كورونا يقفل دائرة نفوس جبيل اليوم وغداً
lebanon 24
30/11/2021 12:13:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس ميقاتي من قصر بعبدا: لقاء اليوم كان حواراً جدياً وباذن الله سيؤدي الى الخير
lebanon 24
30/11/2021 12:13:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:09 | 2021-11-30
05:07 | 2021-11-30
04:52 | 2021-11-30
04:45 | 2021-11-30
04:33 | 2021-11-30
04:32 | 2021-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website