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أخبار عاجلة
الناتو: وزراء خارجية الحلف سيبحثون في لاتفيا وضع خطة طوارئ لمواجهة تحركات روسيا (العربية)
Lebanon 24
30-11-2021
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03:24
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