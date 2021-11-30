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وزير البيئة ناصر ياسين توجه إلى منطقة بشامون في قضاء عاليه لمعاينة الحريق المندلع في أحراج البلدة وقد تابع مع الجهات المختصة عمليات الإطفاء والجهود المبذولة للحد من تمدّد النيران

Lebanon 24
30-11-2021 | 04:33
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