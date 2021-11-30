وزير البيئة ناصر ياسين توجه إلى منطقة بشامون في قضاء عاليه لمعاينة الحريق المندلع في أحراج البلدة وقد تابع مع الجهات المختصة عمليات الإطفاء والجهود المبذولة للحد من تمدّد النيران

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