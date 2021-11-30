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الحكم على عراقي من تنظيم الدولة الإسلامية بالسجن مدى الحياة في ألمانيا بتهمة ارتكاب "إبادة" بحق الأيزيديين

Lebanon 24
30-11-2021 | 05:22
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