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نقل أحد عناصر الدفاع المدني من المتطوعين إلى مستشفى الجعيتاوي بعد إصابته بحروق في وجهه ويديه أثناء مشاركته في إطفاء حرائق بشامون (الجديد)

Lebanon 24
30-11-2021 | 05:56
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