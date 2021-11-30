قائد فوج إطفاء بيروت لـ"الجديد": فوج الإطفاء قام بإخماد النار في بشامون ولكننا سنبقى على جهوزية تامة لأن ازدياد سرعة الرياح يمكن أن ينقل الحريق الى مكان آخر

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