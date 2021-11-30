أخبار عاجلة

شركة "سوناطراك": السيطرة على حريق شب في مصفاة سكيكدة في الجزائر

Lebanon 24
30-11-2021 | 09:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
شركة البترول الوطنية الكويتية: اندلاع حريق في وحدة إزالة الكبريت من النفط في مصفاة ميناء الأحمدي
lebanon 24
30/11/2021 20:06:21 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير عام الدفاع المدني لـ"الجديد": تمت السيطرة بالكامل على حريق بشامون ونحن في مراحل التبريد الاخيرة
lebanon 24
30/11/2021 20:06:21 Lebanon 24 Lebanon 24
شركة أميركية ستسلم المغرب منظومة "باتريوت" لنشرها على الحدود مع الجزائر
lebanon 24
30/11/2021 20:06:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تمكن الدفاع المدني من السيطرة على الحريق الذي اندلع في جبل عيتنيت في البقاع الغربي مساء أمس، بمؤازرة طوافات من الجيش
lebanon 24
30/11/2021 20:06:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:05 | 2021-11-30
12:57 | 2021-11-30
12:45 | 2021-11-30
12:44 | 2021-11-30
12:42 | 2021-11-30
12:32 | 2021-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website