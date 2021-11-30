23
o
بيروت
25
o
طرابلس
20
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
20
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
20
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
رويترز نقلا عن هيئة صحية هولندية: "أوميكرون" يتفشى في هولندا
Lebanon 24
30-11-2021
|
09:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
رويترز: بريطانيا تسجل حالة إصابة جديدة بالمتحور "أوميكرون"
Lebanon 24
رويترز: بريطانيا تسجل حالة إصابة جديدة بالمتحور "أوميكرون"
30/11/2021 20:06:38
30/11/2021 20:06:38
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز نقلاً عن دبلوماسيين: استمرار إيران في مغالاتها سيدفعنا لـ"مراجعة سريعة للخيارات المطروحة أمامنا" (الشرق للأخبار)
Lebanon 24
رويترز نقلاً عن دبلوماسيين: استمرار إيران في مغالاتها سيدفعنا لـ"مراجعة سريعة للخيارات المطروحة أمامنا" (الشرق للأخبار)
30/11/2021 20:06:38
30/11/2021 20:06:38
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز نقلاً عن دبلوماسيين أوروبيين: طهران تحاول كسب الوقت لزيادة ما لديها من مواد وخبرات نووية (الشرق للأخبار)
Lebanon 24
رويترز نقلاً عن دبلوماسيين أوروبيين: طهران تحاول كسب الوقت لزيادة ما لديها من مواد وخبرات نووية (الشرق للأخبار)
30/11/2021 20:06:38
30/11/2021 20:06:38
Lebanon 24
Lebanon 24
سويسرا تضيف مصر وبريطانيا وهولندا لقائمة الحجر الصحي بسبب" أوميكرون"
Lebanon 24
سويسرا تضيف مصر وبريطانيا وهولندا لقائمة الحجر الصحي بسبب" أوميكرون"
30/11/2021 20:06:38
30/11/2021 20:06:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
مفاجآت عن سوق الدولار في لبنان.. محادثة تكشف هوية التجار!
Lebanon 24
مفاجآت عن سوق الدولار في لبنان.. محادثة تكشف هوية التجار!
14:22 | 2021-11-29
29/11/2021 02:22:52
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة تهزّ ليل طرابلس.. رجلٌ يذبح جدّته!
Lebanon 24
جريمة تهزّ ليل طرابلس.. رجلٌ يذبح جدّته!
16:35 | 2021-11-29
29/11/2021 04:35:13
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر "العدس" يحلّق عالياً في لبنان.. الثمن تجاوز المعقول!
Lebanon 24
سعر "العدس" يحلّق عالياً في لبنان.. الثمن تجاوز المعقول!
13:25 | 2021-11-29
29/11/2021 01:25:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الى اللبنانيين... نصيحة واحدة للوقاية من "اوميكرون"
Lebanon 24
الى اللبنانيين... نصيحة واحدة للوقاية من "اوميكرون"
07:40 | 2021-11-30
30/11/2021 07:40:35
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الأبراج "حشرية" وتتدخل بخصوصيات غيرها.. تجنبوها!
Lebanon 24
هذه الأبراج "حشرية" وتتدخل بخصوصيات غيرها.. تجنبوها!
00:30 | 2021-11-30
30/11/2021 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
13:05 | 2021-11-30
وزير الصحة السعودي: نرفع الجاهزية على كل الأصعدة للتصدي لكورونا وتحوراته (العربية)
12:57 | 2021-11-30
الخارجية السعودية تعيد افتتاح القسم القنصلي بسفارتها في كابل (العربية)
12:45 | 2021-11-30
منظمة الصحة العالمية ترى أن منع السفر عمومًا لن يوقف انتشار أوميكرون لكنها توصي من تجاوزوا الستين بعدم السفر (سكاي نيوز عربية)
12:44 | 2021-11-30
فاوتشي: لم يتم تسجيل إصابات بمتحور أوميكرون حتى الآن في الولايات المتحدة (سكاي نيوز عربية)
12:42 | 2021-11-30
جريحان نتيجة تصادم بين سيارتين على طريق عام ضهر البيدر محلة المريجات (التحكم المروري)
12:32 | 2021-11-30
الأمم المتحدة: 2.9 مليار شخص في العالم لا يستخدمون الإنترنت (العربية)
فيديو
تعرضت لموقف محرج: نادية الجندي سقطت على السجادة الحمراء.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
تعرضت لموقف محرج: نادية الجندي سقطت على السجادة الحمراء.. شاهدوا الفيديو
04:39 | 2021-11-30
30/11/2021 20:06:38
Lebanon 24
Lebanon 24
إبنة فنان شهير تقاضيه.. والأخير يبكي: أنا المقتول الحي لا أملك غير تليفوني! (فيديو)
Lebanon 24
إبنة فنان شهير تقاضيه.. والأخير يبكي: أنا المقتول الحي لا أملك غير تليفوني! (فيديو)
11:00 | 2021-11-28
30/11/2021 20:06:38
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامية شهيرة تستعرض كمية هائلة من المجوهرات وتشكر أهل هذا البلد: غرقوني بالذهب (فيديو)
Lebanon 24
إعلامية شهيرة تستعرض كمية هائلة من المجوهرات وتشكر أهل هذا البلد: غرقوني بالذهب (فيديو)
08:00 | 2021-11-28
30/11/2021 20:06:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact