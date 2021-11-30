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أخبار عاجلة
الأمين العام للنيتو: روسيا والصين تعززان قدراتهما العسكرية مما يشكل خطرا على دول الحلف (الجزيرة)
Lebanon 24
30-11-2021
|
11:57
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