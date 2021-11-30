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وزير خارجية إسرائيل لماكرون: وضع تهديد عسكري حقيقي ضد إيران وحده يمنعها من امتلاك النووي (العربية)

Lebanon 24
30-11-2021 | 12:28
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