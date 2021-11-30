أخبار عاجلة

البيت الأبيض: ليس لدينا ما نعلنه في الوقت الحالي بشأن اجتماع محتمل بين بايدن وبوتين (الجزيرة)

Lebanon 24
30-11-2021 | 14:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: فاوتشي أبلغ بايدن أن اللقاحات الحالية قد توفر قدرا من الحماية ضد الأعراض الخطيرة لمتحور أوميكرون
lebanon 24
01/12/2021 01:45:49 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: فاوتشي أبلغ بايدن أن الحصول على معلومات حاسمة بشأن خطورة وسرعة انتقال متحور أوميكرون سيستغرق أسبوعين
lebanon 24
01/12/2021 01:45:49 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: بايدن استأنف مهماته الرئاسية بعد نقل صلاحياته مؤقتا لنائبته إثر إجرائه فحوصا طبية (الجزيرة)
lebanon 24
01/12/2021 01:45:49 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: بايدن أعرب للرئيس الصيني عن قلقه بشأن الممارسات في شينغيانغ والتيبت وهونغ كونغ
lebanon 24
01/12/2021 01:45:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:39 | 2021-11-30
18:32 | 2021-11-30
18:26 | 2021-11-30
18:14 | 2021-11-30
18:13 | 2021-11-30
18:00 | 2021-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website