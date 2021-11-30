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التحالف: تدمير زورق مفخخ للميليشيات قبل تنفيذ هجوم وشيك بجنوب البحر الأحمر

Lebanon 24
30-11-2021 | 19:00
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