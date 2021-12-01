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أخبار عاجلة
وزير الخارجية الأوكراني: نريد حلا سياسيا للصراع مع روسيا ولا نخطط للهجوم (الجزيرة)
Lebanon 24
01-12-2021
|
01:05
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