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مجلس إدارة أدنوك الإماراتية يعلن إستراتيجية الشركة المحدثة وخطة عملها باستثمارات 127 مليار دولار للخمس سنوات المقبلة (سكاي نيوز)

Lebanon 24
01-12-2021 | 03:39
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