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يغادر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بعد ظهر اليوم على رأس وفد من المطارنة الى قبرص لمواكبة زيارة قداسة البابا لقبرص غداً

Lebanon 24
01-12-2021 | 04:31
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