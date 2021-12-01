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وزير الشؤون الاجتماعية: اليوم ينطلق التسجيل على شبكة دعم للحماية الإجتماعية وسيستمرّ لغاية 31 كانون الثاني 2022

Lebanon 24
01-12-2021 | 05:23
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