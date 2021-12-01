وزير الشؤون الاجتماعية: في المرحلة الأولى سوف نبدأ بتنفيذ برنامج شبكة الأمان الاجتماعية - أمان الذي يغطّي 150 ألف أسرة لبنانية من الأسر الأكثر فقراً

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