وزير الشؤون الاجتماعية: هذه البرامج ليست هي الحلّ إنّما هي دعمٌ مؤقّت هدفه مساندة ومساعدة المواطن اللبناني على الصمود والإستمرار لحين إطلاق مسيرة نهوض إقتصادي إنمائي

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