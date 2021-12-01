الرئيس ميقاتي خلال إطلاق التسجيل على شبكة "دعم" للحماية الاجتماعية: نجتمع اليوم في ظل ظروف صعبة إقتصاديا وماليا واجتماعيا يمر بها شعبنا وأهلنا أفرزت واقعا لم يعد ممكنا معالجته الا بتدابير طارئة نأمل أن لا تطول

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