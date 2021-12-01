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ميقاتي: وقعت قرار تكليف الهيئة العليا للاغاثة بدفع مبلغ 50 مليار ليرة لاستكمال دفع التعويضات للمتضررين من إنفجار مرفأ بيروت

Lebanon 24
01-12-2021 | 06:01
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