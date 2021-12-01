ميقاتي: توقفت أعمال مجلس الوزراء نتيجة معضلة دستورية قانونية مرتبطة بملف إنفجار مرفأ بيروت فيما يستمر العمل الحكومي بوتيرة متصاعدة ومكثفة في سباق مع الوقت لانجاز الملفات المطلوبة ماليا واقتصاديا وخدماتيا واجتماعيا

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