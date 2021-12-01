أخبار عاجلة

ميقاتي: سعيت وما زلت اسعى للوصول الى حل وادعم اي خطوة تؤدي الى تقريب وجهات النظر مراهنا على الحكمة والوعي لدى الجميع لدقة المرحلة وضرورة تكثيف العمل لانجاز الملفات الاساسية لحل الازمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية

Lebanon 24
01-12-2021 | 06:05
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الرئيس ميقاتي: الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية الخانقة تقتضي من الجميع التعاون في سبيل تفعيل عمل الحكومة للقيام بالمعالجات المطلوبة
lebanon 24
01/12/2021 14:54:13 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: توقفت أعمال مجلس الوزراء نتيجة معضلة دستورية قانونية مرتبطة بملف إنفجار مرفأ بيروت فيما يستمر العمل الحكومي بوتيرة متصاعدة ومكثفة في سباق مع الوقت لانجاز الملفات المطلوبة ماليا واقتصاديا وخدماتيا واجتماعيا
lebanon 24
01/12/2021 14:54:13 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: الاجتماعات الوزارية وورش العمل قائمة لانجاز الملفات المطلوبة وتسيير عجلة الادارة ووضع الامور على سكة المعالجة الصحيحة
lebanon 24
01/12/2021 14:54:13 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: الحكومة باشرت بالتوازي اعداد خطة التعافي المالي والاقتصادي التي تتضمن الاصلاحات الاساسية في البنية الاقتصادية والمالية ووقف النزف المالي الذي يسببه قطاع الكهرباء خصوصا
lebanon 24
01/12/2021 14:54:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:45 | 2021-12-01
07:32 | 2021-12-01
07:28 | 2021-12-01
07:24 | 2021-12-01
07:16 | 2021-12-01
07:09 | 2021-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website