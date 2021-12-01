ميقاتي: نجدد التأكيد اليوم أننا مستمرون في عملنا لانجاز المهمات المطلوبة حكوميا ووزاريا ولن نخيّب آمال اللبنانيين الذين ينشدون الخلاص من أزماتهم المتراكمة

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