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رويترز نقلاً عن وكالة فارس للأنباء: أنباء عن حريق في مبنى البرلمان الإيراني وإجلاء النواب

Lebanon 24
01-12-2021 | 07:00
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