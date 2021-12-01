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أمين عام الناتو: العقوبات الاقتصادية والمالية والقيود السياسية من بين الخيارات المطروحة لمواجهة روسيا

Lebanon 24
01-12-2021 | 08:47
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