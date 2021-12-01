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وزير الخارجية الأوكراني: تحركات القوات العسكرية الروسية تشير إلى عمل عسكري محتمل ضد أوكرانيا

Lebanon 24
01-12-2021 | 09:10
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