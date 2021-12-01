17
o
بيروت
19
o
طرابلس
15
o
صور
18
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
13
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
14
o
بشري
17
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
كندا تلغي كل الرحلات الجوية القادمة إليها لشهري كانون الثاني وكانون الثاني بسبب كورونا (العربية)
Lebanon 24
01-12-2021
|
11:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
السعودية: تعليق الرحلات الجوية القادمة من 7 دول إفريقية أخرى بسبب متحور أوميكرون
Lebanon 24
السعودية: تعليق الرحلات الجوية القادمة من 7 دول إفريقية أخرى بسبب متحور أوميكرون
01/12/2021 22:29:52
01/12/2021 22:29:52
Lebanon 24
Lebanon 24
إسبانيا تعلق الرحلات الجوية من جنوب أفريقيا وبوتسوانا بسبب متحور كورونا الجديد
Lebanon 24
إسبانيا تعلق الرحلات الجوية من جنوب أفريقيا وبوتسوانا بسبب متحور كورونا الجديد
01/12/2021 22:29:52
01/12/2021 22:29:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: هناك نصف راتب إضافي عن شهر تشرين الثاني وكانون الأول سيتقاضاه كل العاملين في القطاع العام وفقاً لوزير المال
Lebanon 24
ميقاتي: هناك نصف راتب إضافي عن شهر تشرين الثاني وكانون الأول سيتقاضاه كل العاملين في القطاع العام وفقاً لوزير المال
01/12/2021 22:29:52
01/12/2021 22:29:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ينتشر في شهري تشرين الثاني وكانون الأول.. ما هو فيروس "آر إس في"؟
Lebanon 24
ينتشر في شهري تشرين الثاني وكانون الأول.. ما هو فيروس "آر إس في"؟
01/12/2021 22:29:52
01/12/2021 22:29:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
بُشرى سارة لموظفي الخاص والعام.. خلال أيام!
Lebanon 24
بُشرى سارة لموظفي الخاص والعام.. خلال أيام!
23:20 | 2021-11-30
30/11/2021 11:20:07
Lebanon 24
Lebanon 24
نساء هذه الأبراج يفضلن الرجل الأصغر سناً.. هل أنتِ من بينهن؟
Lebanon 24
نساء هذه الأبراج يفضلن الرجل الأصغر سناً.. هل أنتِ من بينهن؟
23:30 | 2021-11-30
30/11/2021 11:30:43
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت وتغييرات.. إليكم توقعات ماغي فرح المهنية والعاطفية للشهر الأخير من السنة!
Lebanon 24
مفاجآت وتغييرات.. إليكم توقعات ماغي فرح المهنية والعاطفية للشهر الأخير من السنة!
03:43 | 2021-12-01
01/12/2021 03:43:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مرشح جدي للرئاسة بدأ تحضير أجواء معركته
Lebanon 24
مرشح جدي للرئاسة بدأ تحضير أجواء معركته
01:15 | 2021-12-01
01/12/2021 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل اتّخذ القرار بإعلان حظر التجول في لبنان؟
Lebanon 24
هل اتّخذ القرار بإعلان حظر التجول في لبنان؟
05:30 | 2021-12-01
01/12/2021 05:30:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
15:24 | 2021-12-01
"الصحة العالمية": نسبة التطعيم ضد كورونا في 7 دول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا أقل من 10%
15:22 | 2021-12-01
قائد سلاح الجو الإسرائيلي: نحن "بوليصة تأمين" لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي
14:56 | 2021-12-01
شركة موديرنا: الجرعة المعززة ضد متحور "أوميكرون" قد تكون جاهزة في آذار المقبل (العربية)
14:53 | 2021-12-01
رويترز: متحور أوميكرون أحكم قبضته وأصبح النسخة السائدة في جنوب إفريقيا
14:29 | 2021-12-01
الولايات المتحدة والسعودية والإمارات تعلن كل منها تسجيل أول إصابة بالمتحور أوميكرون على أراضيها (الجزيرة)
13:58 | 2021-12-01
الإمارات تسجل أول إصابة بالمتحور أوميكرون لسيدة قادمة من دول أفريقية عبر دولة عربية (العربية)
فيديو
"سوبارو" تُعلن عن إحدى أفضل سيارات الدفع الرباعي لهذا العام... تعرفوا إلى "Forester" الجديدة
Lebanon 24
"سوبارو" تُعلن عن إحدى أفضل سيارات الدفع الرباعي لهذا العام... تعرفوا إلى "Forester" الجديدة
11:00 | 2021-12-01
01/12/2021 22:29:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"أنا ست جميلة بفضل الله".. هكذا تتجاهل شيرين أخبار انفصالها عن حسام حبيب
Lebanon 24
"أنا ست جميلة بفضل الله".. هكذا تتجاهل شيرين أخبار انفصالها عن حسام حبيب
03:00 | 2021-12-01
01/12/2021 22:29:52
Lebanon 24
Lebanon 24
عاصفة هوجاء تضرب تركيا: قتيل و63 جريحاً.. شاهدوا الفيديو المروع
Lebanon 24
عاصفة هوجاء تضرب تركيا: قتيل و63 جريحاً.. شاهدوا الفيديو المروع
00:30 | 2021-12-01
01/12/2021 22:29:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact