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روسيا تعرب عن قلقها من بدء تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو الإيرانية بنسبة 20% (روسيا اليوم)

Lebanon 24
01-12-2021 | 11:59
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