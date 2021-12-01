أخبار عاجلة

ولاية كاليفورنيا الأميركية تعلن تسجيل أول إصابة بمتحور "أوميكرون" (العربية)

Lebanon 24
01-12-2021 | 13:47
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
أيرلندا تعلن تسجيل أول إصابة بمتحور "أوميكرون" الجديد
lebanon 24
01/12/2021 22:32:30 Lebanon 24 Lebanon 24
التشيك تعلن عن أول إصابة بمتحور كورونا "أوميكرون" (العربية)
lebanon 24
01/12/2021 22:32:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الولايات المتحدة والسعودية والإمارات تعلن كل منها تسجيل أول إصابة بالمتحور أوميكرون على أراضيها (الجزيرة)
lebanon 24
01/12/2021 22:32:30 Lebanon 24 Lebanon 24
المغرب يشتبه في إصابة 13 شخصا بمتحور "أوميكرون" لمسافرين قدموا من دول أفريقية (العربية)
lebanon 24
01/12/2021 22:32:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:24 | 2021-12-01
15:22 | 2021-12-01
14:56 | 2021-12-01
14:53 | 2021-12-01
14:29 | 2021-12-01
13:58 | 2021-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website