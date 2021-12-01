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أخبار عاجلة
رويترز: متحور أوميكرون أحكم قبضته وأصبح النسخة السائدة في جنوب إفريقيا
Lebanon 24
01-12-2021
|
14:53
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