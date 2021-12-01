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وزير الخارجية الإيراني على تويتر: اتفاق جيد في متناول اليد إذا أظهر الغرب نية حسنة

Lebanon 24
01-12-2021 | 16:50
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