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وزير الدفاع الأمريكي يحث روسيا على أن تكون أكثر شفافية بشأن أوكرانيا (الجزيرة)

Lebanon 24
01-12-2021 | 23:57
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