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وزير دفاع أميركا: سنواصل تطوير قدراتنا للدفاع ولردع الخطر المتصاعد من الصين

Lebanon 24
02-12-2021 | 01:30
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