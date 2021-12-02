أخبار عاجلة

روسيا تقول إنها اعتقلت 3 إرهابيين أوكرانيين خططوا لتفجيرات في موسكو

Lebanon 24
02-12-2021 | 02:51
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
واشنطن تقول إنها ستفرض قريبا عقوبات على بيلاروسيا (العربية)
lebanon 24
02/12/2021 15:32:43 Lebanon 24 Lebanon 24
موسكو تؤكد أن أوكرانيا دفعت بـ 125 ألف جندي إلى شرق البلاد حيث الانفصاليين الموالين لروسيا
lebanon 24
02/12/2021 15:32:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية: الدول الغربية وأوكرانيا تهدد أمن روسيا وموسكو "يمكنها الرد" إذا لزم الامر
lebanon 24
02/12/2021 15:32:43 Lebanon 24 Lebanon 24
شركة موديرنا تقول إنها ستطور جرعة داعمة للوقاية من التحور الجديد لفيروس كورونا
lebanon 24
02/12/2021 15:32:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:31 | 2021-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:06 | 2021-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:04 | 2021-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:17 | 2021-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:39 | 2021-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:28 | 2021-12-02
08:24 | 2021-12-02
08:21 | 2021-12-02
08:16 | 2021-12-02
08:16 | 2021-12-02
08:15 | 2021-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website