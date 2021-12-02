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"الجديد": توقفت شركتا "سيتي بلو" و"رامكو" عن كنس وجمع النفايات في بيروت وجبل لبنان إعتراضًا على عدم تسوية العقود مع مجلس الإنماء والإعمار

Lebanon 24
02-12-2021 | 03:08
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